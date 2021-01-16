«Виннипег» отменил тренировку. В команде может быть заразившийся коронавирусом
17:45
«Виннипег» принял решение отменить командную тренировку, которая была назначена на сегодня. В команде может быть заразившийся коронавирусом, сообщает в Twitter журналист Джейми Томас.
На старте сезона «Джетс» успели провести одну встречу. Команда в овертайме победила «Калгари» со счетом 4:3.
Следующий матч «Виннипег» должен провести 19 января против «Торонто».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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