"Виннипег" обыграл "Нэшвилл", Куликов очков не набрал

"Виннипег" на своем льду обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). "Предаторз" потерпел второе поражение подряд
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Нэшвилл" - 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Голы: Арвидссон - 27 (Форсберг), 15:21 - 0:1. Суббан - 7 (бол., Джохансен, Эллис), 32:12 - 0:2. Шайфли - 32 (бол., Уилер, Трауба), 35:48 - 1:2. Коннор - 25 (Элерс, Хэйс), 38:21 - 2:2. Уилер - 13 (Шайфли), 54:09 - 3:2. Майерс - 8 (п.в., Шайфли, Хэйс), 58:14 - 4:2. Экхольм - 8 (Эллис, Гранлунд), 59:00 - 4:3. Хэйс - 15 (п.в., Уилер), 59:28 - 5:3.
Вратари: Броссуа - Ринне (57:44 - 58:14, 58:45 - 59:00, 59:07 - 59:28, 59:33).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 32 (11+15+6) - 38 (10+11+17).
Наши: Куликов (17.19/0/+3) - -.
2 марта. Виннипег. Bell MTS Place.