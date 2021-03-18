«Виннипег» в овертайме победил «Монреаль»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Джетс» дубль оформил Кайл Коннор, еще по одной шайбе забросили Блейк Уилер и Николай Эллерс, забивший победный гол. Гости ответили точными бросками Филлипа Дано, Брендана Галлахера и Тайлера Тоффоли.

После этого матча «Виннипег» с 38 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 34 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Уилер — 8 (Форборт, Штястны), 0:50 — 1:0. Коннор — 15 (Дюбуа, Элерс), 15:46 — 2:0. Дано — 2 (Галлахер, Татар), 21:26 — 2:1. Коннор — 16 (Дюбуа, Моррисси), 33:42 — 3:1. Галлахер — 11 (Дано), 45:58 — 3:2. Тоффоли — 18 (Перри, Друэн), 58:35 — 3:3. Элерс — 15 (Дюбуа), 60:55 — 4:3.

Вратари: Хеллибак — Прайс (57:43 — 58:35).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (11+8+10+1) — 36 (11+7+17+1).

Наши: — - Романов (15.15/3/-2).

18 марта. Виннипег. Bell MTS Place.