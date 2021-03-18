Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Филадельфия» (9:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал Мика Зибанежад, набравший 6 (3+3) очка. Второй звездой признан российский нападающий Павел Бучневич, оформивший дубль и сделавший две голевые передачи. Замкнул тройку голкипер Александр Георгиев, отразивший все 26 бросков по своим воротам.