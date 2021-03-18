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Бучневич признан 2-й звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия», Георгиев — 3-й

05:29
18 марта. «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 9:0. Александр Георгиев. Фото nhl.com
18 марта. «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 9:0. Александр Георгиев. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Филадельфия» (9:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал Мика Зибанежад, набравший 6 (3+3) очка. Второй звездой признан российский нападающий Павел Бучневич, оформивший дубль и сделавший две голевые передачи. Замкнул тройку голкипер Александр Георгиев, отразивший все 26 бросков по своим воротам.

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