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Сегодня, 07:01

«Виннипег» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» в серии буллитов выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 5:6 Б (2:0, 3:3, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Моррисси — 12 (Шайфли, Уилер), 15:52 — 1:0. Моррисси — 13 (Демело), 17:35 — 2:0. Копитар — 21 (бол., Фиала, Даути), 20:26 — 2:1. Коннор — 27 (Шайфли, Моррисси), 26:08 — 3:1. Копитар — 22 (Эдлер, Байфилд), 29:14 — 3:2. Копитар — 23 (Даути), 30:43 — 3:3. Стенлунд — 4 (Моррисси, Демело), 32:00 — 4:3. Стенлунд — 5 (мен., Лаури), 38:26 — 5:3. Копитар — 24 (Грундстрем, Дурзи), 41:26 — 5:4. Виларди — 19 (Лизотт, Иафалло), 55:54 — 5:5.

Победный буллит: Кемпе.

Вратари: Хеллибак — Копли.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (9+9+10+3) — 37 (11+14+9+3).

1 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 64 31 33 70
5 Питтсбург 60 30 30 69
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 61 20 41 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 46 13 97
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 60 37 23 78
4 Баффало 59 31 28 66
5 Флорида 62 30 32 66
6 Оттава 60 30 30 64
7 Детройт 60 28 32 64
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Миннесота 61 34 27 74
3 Колорадо 58 34 24 73
4 Виннипег 61 35 26 72
5 Нэшвилл 58 29 29 64
6 Сент-Луис 60 26 34 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 59 21 38 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 62 34 28 76
3 Сиэтл 60 33 27 72
4 Эдмонтон 61 32 29 72
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 61 20 41 47
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1.03 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 1
1.03 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 1 : 4
1.03 03:30
Баффало – Коламбус
 3 : 5
1.03 04:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 5 : 6 Б
1.03 04:00
Миннесота – Айлендерс
2 : 1 Б
1.03 04:00
Нэшвилл – Питтсбург
 1 : 3
1.03 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 3 : 5
1.03 05:00
Аризона – Чикаго
 4 : 1
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Калгари – Бостон
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 86
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

 59 42
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

59 41
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Илья Самсонов

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Торонто

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