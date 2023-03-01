Бучневич признан второй звездой матча против «Сиэтла»

Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:5).

Бучневич в этой игре забил один гол и отдал результативную передачу.

Первой звездой матча стал нападающий «Сиэтла» Морган Гики — он оформил дубль.

Третьей звездой встречи признан форвард «Кракен» Эли Толванен. Он набрал 3 (0+3) очка в матче против «Сент-Луиса».