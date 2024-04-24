«Виннипег» — «Колорадо»: видеообзор второго матча плей-офф НХЛ

«Виннипег» проиграл «Колорадо» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2:5.

За «Эвеланш» голами отметились Майлз Вуд, Арттури Лехконен, Зак Паризе, Джош Мэнсон и Валерий Ничушкин. У «Джетс» шайбы забросили Давид Густафссон и Марк Шайфли.

Счет в серии равный — 1-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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