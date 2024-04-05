«Виннипег» гарантировал выход в плей-офф НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Калгари» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Джетс» набрали 98 очков и стали третьим клубом Центрального дивизиона, обеспечившим себе выход в плей-офф.

Ранее из Центрального дивизиона в плей-офф пробились «Даллас» и «Колорадо».

Регулярный чемпионат сезона-2023/24 завершится 19 апреля.