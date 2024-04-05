«Монреаль» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа» обыграла «Монреаль» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» набрала 93 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 16-й строчке — 70 очков.

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