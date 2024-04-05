Маккиннон стал третьим игрок в XXI веке, набравшим 130 очков за сезон

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (5:2). Теперь у него 130 (48+82) очков в текущем сезоне.

28-летний канадец стал третьим игроком в XXI веке, который набрал более 130 очков за одну регулярку.

Ранее такое удавалось только Никите Кучеров из «Тампы» (133 очка в сезоне-2023/24) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (153 очка в сезоне-2022/24).