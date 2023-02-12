«Виннипег» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

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«Виннипег» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голами в составе «Джетс» отметились Джош Моррисси, Блэйк Уилер, оформивший дубль, и Марк Шайфли. За «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Тайлер Джонсон.

«Виннипег» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции (67 очков). «Чикаго» находится на 16-й строчке (37).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Моррисси — 11, 21:16 — 1:0. Уилер — 13 (бол., Коннор, Моррисси), 27:33 — 2:0. Шайфли — 32 (Уилер, Элерс), 32:09 — 3:0. Т. Джонсон — 6 (Маккейб, Дикинсон), 42:08 — 3:1. Уилер — 14 (п.в., Бэррон, Лаури), 59:35 — 4:1.

Вратари: Хеллибак — Мразек (56:51 — 59:35).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 28 (6+13+9) — 32 (10+13+9).

Наши: — - -.

12 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 14440 зрителей.