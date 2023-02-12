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Сегодня, 08:37

Панарин о покере в матче с «Каролиной»: «Не знаю, что произошло, наверное, это просто мой день»

Панарин поделился эмоциями от первого покера в карьере
Ана Горшкова
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал то, что забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2). Для 31-летнего россиянина это первый покер в карьере.

«Четыре гола, это впервые в моей жизни, — цитирует Панарина сайт НХЛ. — Если бы я знал, как это объяснить, я бы сказал. Я не знаю, что произошло сегодня, наверное, это просто мой день. Все получилось в игре. Это неожиданно».

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча за «Рейнджерс», в которых набрал 59 (16+43) очков.

Артемий Панарин и&nbsp;Джимми Веси празднуют заброшенную шайбу. Панарин! Панарин! Панарин! Панарин! Первый покер русской суперзвезды в НХЛ
Артемий Панарин
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 34 18 76
2 Нью-Джерси 52 34 18 73
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 54 28 26 62
5 Питтсбург 51 26 25 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 54 22 32 54
8 Коламбус 53 16 37 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 55 26 29 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 52 21 31 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Колорадо 51 28 23 60
4 Миннесота 52 28 24 60
5 Нэшвилл 50 25 25 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 53 17 36 42
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 53 30 23 65
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 53 25 28 60
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
12.02 02:00
Флорида – Колорадо
 3 : 5
12.02 03:00
Каролина – Рейнджерс
2 : 6
12.02 03:00
Торонто – Коламбус
 3 : 4
12.02 04:00
Миннесота – Нью-Джерси
 3 : 2 Б
12.02 04:00
Сент-Луис – Аризона
 6 : 5 ОТ
12.02 06:00
Виннипег – Чикаго
 4 : 1
12.02 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
12.02 20:30
Монреаль – Эдмонтон
 - : -
12.02 21:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 - : -
12.02 21:00
Филадельфия – Сиэтл
 - : -
12.02 23:00
Вегас – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 78
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

51 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 22 2.24
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