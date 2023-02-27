«Айлендерс» обыграли «Виннипег», Варламов оформил второй шатаут в сезоне

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Виннипег» со счетом 4:0.

В составе «островитян» отличились Бо Хорват, Александр Романов, Брок Нельсон и Адам Пелек, вратарь Семен Варламов отразил 23 броска и оформил второй сухой матч в сезоне.

После этого матча «Айлендерс» с 69 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 71 очком — на седьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Айлендерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Хорват — 36 (мен.), 7:56 — 0:1. Романов — 2 (Сизикас, Фэшинг), 24:22 — 0:2. Нельсон — 27 (Паризе), 38:41 — 0:3. Пелек — 5 (п.в., Мэйфилд), 57:59 — 0:4.

Вратари: Риттих (55:08 — 57:59) — Варламов.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 23 (1+14+8) — 24 (12+8+4).

Наши: — - Романов (17.34/2/+3).

26 февраля. Виннипег. Canada Life Centre.