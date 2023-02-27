Капризов признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

25-летний россиянин в этой встрече оформил хет-трик. Второй звездой признан форвард Райан Хартман, сделавший результативный пас. Третья звезда — вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс, отразивший 41 бросок из 44.

В текущем сезоне Капризов провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 71 (37+34) очко.