Видео серьезной ошибки Сергачева: он подарил шайбу игроку «Далласа» у своих ворот

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев допустил грубую ошибку у своих ворот в третьем периоде матча НХЛ против «Далласа» (5:4 ОТ), что привело к голу соперника.

Отметим, в овертайме россиянин сделал ассист на победный гол в этой встрече.

«Даллас» с 20 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Тампа» с 19 очками располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.