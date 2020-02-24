«Вегас» вырвал победу у «Анахайма» в овертайме. Карлссон оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» одолел «Анахайм» со счетом 6:5. Встреча завершилась в овертайме.

В составе «Голден Найтс» хет-триком отметился нападающий Вильям Карлссон. У «Дакс» 4 (2+2) очка набрал форвард Адам Хенрик.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Голы: Браун — 1 (Куинни, Ривз), 12:49 — 0:1. Шор — 4 (Гюле), 19:58 — 1:1. Ритчи — 7 (Хенрик), 30:03 — 2:1. Мартинес — 3 (Стоун, Пачоретти), 35:51 — 2:2. Карлссон — 11 (Стоун, Пачоретти), 39:03 — 2:3. Ритчи — 8 (Терри, Хенрик), 40:21 — 3:3. Карлссон — 12 (Стивенсон, Мартинес), 46:28 — 3:4. Карлссон — 13 (Стоун, Смит), 51:05 — 3:5. Хенрик — 22 (Ритчи, Ракелль), 57:03 — 4:5. Хенрик — 23 (Дель Зотто, Ритчи), 58:45 — 5:5. Теодор — 9 (Стоун), 63:50 — 5:6.

Вратари: Гибсон (56:45 — 57:03, 58:13 — 58:45) — Суббан.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (7+11+10+2) — 28 (10+11+6+1).

Наши: — - -.

24 февраля. Анахайм. Honda Center.