«Вегас» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Вегас» на своем льду сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 20 марта. Встреча пройдет на арене "T-Mobile Arena" в Парадайсе, штат Невада, (США). Начало — в 05.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вегас» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
«Вегас» занимает сейчас 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 79 очков. «Тампа-Бэй» идет на 6-й строчке «Востока», имея в своем активе 78 очков.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|68
|45
|23
|94
|2
|Каролина
|68
|42
|26
|90
|3
|Филадельфия
|68
|34
|34
|76
|4
|Вашингтон
|67
|33
|34
|75
|5
|Айлендерс
|67
|29
|38
|73
|6
|Питтсбург
|67
|30
|37
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|32
|36
|68
|8
|Коламбус
|68
|23
|45
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|40
|29
|95
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|66
|38
|28
|85
|4
|Тампа-Бэй
|67
|36
|31
|78
|5
|Детройт
|68
|34
|34
|74
|6
|Баффало
|69
|33
|36
|71
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
|Оттава
|66
|28
|38
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|67
|43
|24
|91
|2
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|3
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Сент-Луис
|68
|36
|32
|75
|6
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|68
|19
|49
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Вегас
|67
|36
|31
|79
|4
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|68
|23
|45
|49
|8
|Сан-Хосе
|67
|16
|51
|39
|20.03
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|20.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|20.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|- : -
|20.03
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|20.03
|02:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|20.03
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|20.03
|03:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|20.03
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
|20.03
|04:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|- : -
|20.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
|20.03
|05:00
|
Вегас – Тампа-Бэй
|- : -
|20.03
|05:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97