Торопченко забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 5-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него этот гол стал 14-м в текущем сезоне.