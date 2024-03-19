«Анахайм» на своем льду сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 20 марта. Встреча пройдет на арене «Хонда-центр» в Анахайме, Калифорния (США). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Анахайм» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Анахайм» занимает сейчас 14-е место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков. «Миннесота» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 74 очка. «Анахайм» занимает сейчас 14-е место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков. «Миннесота» идет на 10-й строчке «Запада», имея в своем активе 74 очка.

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