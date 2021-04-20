«Вегас» по буллитам победил «Сан-Хосе»
07:50
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Сан-Хосе» со счетом 3:2.
На шайбы Николая Кныжова и Ноа Грегора «рыцари» ответили дублем Марка Стоуна. Победный буллит реализовал Алекс Так.
После этого матча «Вегас» с 66 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кныжов — 2, 9:27 — 0:1. Грегор — 4, 20:29 — 0:2. Стоун — 16 (бол., Теодор, Пачиоретти), 21:22 — 1:2. Стоун — 17 (бол., Пачиоретти, Теодор), 43:29 — 2:2.
Победный буллит: Так.
Вратари: Ленер — Джонс.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 40 (11+14+10+5) — 31 (11+7+11+2).
Наши: — - Кныжов (21.01/3/+1).
20 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
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