«Вегас» обменял Уэбера в «Аризону». У него второй самый дорогой контракт в НХЛ

«Вегас» обьявил на официальном сайте об обмене защитника Ши Уэбера в «Аризону» на защитника Дайсина Мэйо. Также «Койотс» получили пик 5-го раунда драфта в 2023 году.

В этом сезоне 37-летний Уэбер не играл из-за травм. Он пропускает уже второй сезон НХЛ подряд.

Действующий 14-летний контракт игрока на общую сумму в 110 миллионов долларов истекает в 2026 году. Это второй самый дорогой контракт в рейтинге НХЛ — больше только у российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина — 124 миллиона долларов.

Мэйо в этом сезоне сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 12 (4+8) очков.