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Александр Овечкин об отце: «Он дал мне все свое здоровье, все время»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото AFP

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые высказался о смерти своего отца, Михаила Овечкина.

Овечкин-старший умер 15 февраля в возрасте 71 года. Александр покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву за день до того, как умер его отец. В среду, 22 февраля хоккеист вернулся в США.

«Мы приземлились буквально пару часов назад, я попытался приехать на тренировку как можно скорее. За все это время я катался только один раз. Что я могу сказать, это жизнь. Очевидно, у меня была непростая неделя, как физически, так и психологически. Я хочу поблагодарить фанатов и клуб за поддержку, для меня это очень много значит. Все мои партнеры по команде поддержали меня. Наверное, это самая сложная ситуация и всех, в которые я попадал за всю карьеру в НХЛ. Но, как я уже говорил, это жизнь.
Возможно, моя мама прилетит сюда, в США вместе с братом в следующем месяце, мы будем рядом. Мы стараемся сделать все, чтобы быть вместе в этот тяжелый момент. Сейчас я постараюсь отвлечься от всего, перестроить мозг, получить энергию от одноклубников. Ситуация непростая, но я рад, что вернулся на лед, снова увидел ребят, их улыбки. Это совсем другая атмосфера, не та, в которой я был в последние дни.
Хорошо, что сейчас у нас есть возможность записывать видео, у многих моих друзей отцы умерли еще до того, как появились телефоны и камеры стали доступными, у них не осталось возможности сохранить какие-то моменты навсегда. Отец дал мне все свое здоровье, весь мир, путешествовал со мной по всему свету, приезжал на каждую тренировку, если была возможность. У него было хорошее чувство юмора, он отлично понимал людей. Мы будем скучать по нему», — сказал Овечкин в интервью после тренировки «Вашингтона».

Овечкин пропустил 4 матча «Вашингтона», команда в его отсутствие потерпела 4 поражения подряд. Команда проведет следующую встречу 24 февраля против «Анахайма».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
4
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 56 19 37 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
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Вашингтон – Детройт
 1 : 3
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Каролина – Сент-Луис
 4 : 1
22.02 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 2 : 5
22.02 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 6 : 1
22.02 03:30
Баффало – Торонто
 3 : 6
22.02 04:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 2 : 1
22.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 5 : 4 Б
22.02 04:30
Чикаго – Вегас
 3 : 2 Б
22.02 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
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Эдмонтон

 56 85
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джейк Эттингер

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Даллас

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