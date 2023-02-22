Александр Овечкин об отце: «Он дал мне все свое здоровье, все время»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые высказался о смерти своего отца, Михаила Овечкина.
Овечкин-старший умер 15 февраля в возрасте 71 года. Александр покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву за день до того, как умер его отец. В среду, 22 февраля хоккеист вернулся в США.
«Мы приземлились буквально пару часов назад, я попытался приехать на тренировку как можно скорее. За все это время я катался только один раз. Что я могу сказать, это жизнь. Очевидно, у меня была непростая неделя, как физически, так и психологически. Я хочу поблагодарить фанатов и клуб за поддержку, для меня это очень много значит. Все мои партнеры по команде поддержали меня. Наверное, это самая сложная ситуация и всех, в которые я попадал за всю карьеру в НХЛ. Но, как я уже говорил, это жизнь.
Возможно, моя мама прилетит сюда, в США вместе с братом в следующем месяце, мы будем рядом. Мы стараемся сделать все, чтобы быть вместе в этот тяжелый момент. Сейчас я постараюсь отвлечься от всего, перестроить мозг, получить энергию от одноклубников. Ситуация непростая, но я рад, что вернулся на лед, снова увидел ребят, их улыбки. Это совсем другая атмосфера, не та, в которой я был в последние дни.
Хорошо, что сейчас у нас есть возможность записывать видео, у многих моих друзей отцы умерли еще до того, как появились телефоны и камеры стали доступными, у них не осталось возможности сохранить какие-то моменты навсегда. Отец дал мне все свое здоровье, весь мир, путешествовал со мной по всему свету, приезжал на каждую тренировку, если была возможность. У него было хорошее чувство юмора, он отлично понимал людей. Мы будем скучать по нему», — сказал Овечкин в интервью после тренировки «Вашингтона».
Овечкин пропустил 4 матча «Вашингтона», команда в его отсутствие потерпела 4 поражения подряд. Команда проведет следующую встречу 24 февраля против «Анахайма».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|57
|37
|20
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|59
|28
|31
|62
|7
|Филадельфия
|59
|23
|36
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|56
|36
|20
|75
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Детройт
|56
|27
|29
|62
|6
|Баффало
|55
|28
|27
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|57
|31
|26
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|56
|19
|37
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|03:30
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|3 : 2 Б
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20