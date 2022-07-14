«Вегас» обменял Пачиоретти и Кохлана в «Каролину»

«Вегас» и «Каролина» в среду, 13 июля, согласовали обмен. «Голден Найтс» отправили нападающего Макса Пачиоретти и защитника Дилана Кохлана в «Харрикейнз», обменяв их на будущую компенсацию.

Таким образом, «Вегасу» удалось освободить 7,7 миллиона долларов в своей платежной ведомости.

В прошлом сезоне 33-летний Пачиоретти набрал 37 (19+18) очков в 39 матчах НХЛ. На счету 24-летнего Кохлана 13 (3+10) баллов в 59 встречах.