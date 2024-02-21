«Вегас» на своем льду уступил «Нэшвиллу», у Тренина результативный пас

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Нэшвиллу» со счетом 3:5.

В составе «Голден Найтс» отличились Алекс Пьетранжело, Уильям Карлссон и Майкл Амадио. У «Предаторз» шайбы забросили Люк Евангелиста, Коди Гласс, Томас Новак, Коул Смит и Густав Нюквист, Яков Тренин отметился результативной передачей.

После этого матча «Вегас» с 70 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 60 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Евангелиста — 11 (Йоси, Макдона), 5:35 — 0:1. Пьетранджело — 3 (Мартинес, Стивенсон), 14:09 — 1:1. Гласс — 2 (Йоси, Тренин), 19:08 — 1:2. Новак — 12 (Макдона, Каррье), 28:04 — 1:3. Смит — 7 (Маккэррон, Шервуд), 35:58 — 1:4. Карлссон — 18 (бол., Руа, Теодор), 40:47 — 2:4. Амадио — 9 (Мартинес, Коттер), 57:01 — 3:4. Нюквист — 13 (п.в.), 58:11 — 3:5.

Вратари: Хилл (57:46 — 58:11, 59:13) — Ланкинен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (8+10+8) — 40 (11+15+14).

Наши: Барбашев (13.41/0/0), Денисенко (8.01/0/0) — Тренин (15.18/2/+1).

21 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.