Овечкин — о победе над «Нью-Джерси»: «Главное, что мы не перестали играть в третьем периоде»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против ««Нью-Джерси» (6:2).

«Сегодня для нас была очень важная игра. Это был своего рода матч за четыре очка. У нас получилось отличное начало. Лингрен сегодня был невероятен. И самое главное, мы не перестали играть в третьем периоде», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу и стал третьей звездой встречи.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 60 очков.