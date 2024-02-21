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Сегодня, 08:54

Овечкин — о победе над «Нью-Джерси»: «Главное, что мы не перестали играть в третьем периоде»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против ««Нью-Джерси» (6:2).

«Сегодня для нас была очень важная игра. Это был своего рода матч за четыре очка. У нас получилось отличное начало. Лингрен сегодня был невероятен. И самое главное, мы не перестали играть в третьем периоде», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин забросил две шайбы и сделал голевую передачу и стал третьей звездой встречи.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 60 очков.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 56 37 19 77
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 55 28 27 60
5 Айлендерс 55 23 32 60
6 Вашингтон 54 25 29 58
7 Питтсбург 53 24 29 56
8 Коламбус 54 17 37 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 56 37 19 78
2 Бостон 56 33 23 77
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 53 23 30 49
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 34 23 76
2 Колорадо 57 35 22 74
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 56 15 41 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
2 Вегас 56 32 24 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 54 28 26 66
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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Флорида – Оттава
 3 : 2 ОТ
21.02 03:00
Рейнджерс – Даллас
 3 : 1
21.02 03:00
Питтсбург – Айлендерс
4 : 5 ОТ
21.02 03:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 6 : 2
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Виннипег – Миннесота
 6 : 3
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Колорадо – Ванкувер
 3 : 1
21.02 06:00
Вегас – Нэшвилл
 3 : 5
21.02 06:30
Лос-Анджелес – Коламбус
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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 57 92
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 49
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 56 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

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Флорида

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