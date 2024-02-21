«Колорадо» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Колорадо» на своем льду одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Кэнакс» потерпели третьей поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

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