«Вегас» сравнял счет в серии с «Миннесотой»

«Вегас» обыграл «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:1). Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападаюший «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 18 минут и сделал два броска по воротам соперника.

Следующий матч в серии состоится 21 мая.

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«Вегас» — «Миннесота» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Дамба — 1 (Бродин), 32:07 — 0:1. Маршессо — 1 (Смит, Карлссон), 32:25 — 1:1. Так — 1 (Янмарк, Пьетранджело), 37:19 — 2:1. Так — 2 (бол., Стивенсон, Стоун), 59:07 — 3:1.

Вратари: Флери — Тэлбот (58:07 — 58:30, 59:07).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (10+12+6) — 35 (17+10+8).

Наши: — - Капризов (18.09/2/0).

19 мая. Парадайс. T-Mobile Arena.