Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 19 мая

В ночь на 19 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

Восточный дивизион

Второй матч

«Питтсбург» — «Айлендерс»

Начало: 02.30 (мск).

Счет в серии: 0-1.

Центральный дивизион

Второй матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

Начало: 03.00.

Счет в серии: 0-1.

Западный дивизион

Второй матч

«Вегас» — «Миннесота»

Начало: 05.00.

Счет в серии: 0-1.

Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.