Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 19 мая
23:00
В ночь на 19 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
Восточный дивизион
Второй матч
«Питтсбург» — «Айлендерс»
Начало: 02.30 (мск).
Счет в серии: 0-1.
Центральный дивизион
Второй матч
«Флорида» — «Тампа-Бэй»
Начало: 03.00.
Счет в серии: 0-1.
Западный дивизион
Второй матч
«Вегас» — «Миннесота»
Начало: 05.00.
Счет в серии: 0-1.
Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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