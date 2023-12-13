«Вегас» выиграл у «Калгари», Барбашев забил гол

«Вегас» дома обыграл «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев 4 (2+2) очка на счету Марка Стоуна, который отметился победной шайбой в овертайме. Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забил один гол.

«Вегас» одержал 4-ю победу и лидирует в турнирной таблице Западной конференции (45 очков).

«Калгари» потерпел 3-е поражение подряд. «Флэймз» с 26 очками занимают 11-е место в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Калгари» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Уигар — 7 (Баклунд, Коулмэн), 6:27 — 0:1. Стивенсон — 5 (бол., Маршессо, Стоун), 13:33 — 1:1. Кадри — 8 (Зари, Поспишил), 22:37 — 1:2. Барбашев — 6 (Стоун), 25:20 — 2:2. Шарангович — 8 (Линдхольм), 37:58 — 2:3. Стоун — 9 (бол., Карлссон, Маршессо), 46:00 — 3:3. Карлссон — 13 (Стивенсон, Маршессо), 56:14 — 4:3. Шарангович — 9 (Хэнифин, Кадри), 59:00 — 4:4. Стоун — 10 (Айкел, Пьетранджело), 61:11 — 5:4.

Вратари: Томпсон — Вольф.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (14+15+9+1) — 31 (15+4+12+0).

Наши: Барбашев (17.21/3/-1) — -.

13 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 17814 зрителей.