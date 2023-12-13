«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Беруби

«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Крейга Беруби. Канадский специалист возглавлял «Блюз» с 2018 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер, который возглавлял фарм-клуб «Сент-Луиса» — «Спрингфилд Тандербердс».

В ночь на 13 декабря «Сент-Луис» дома проиграл «Детройту» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поражение стало для команды 4-м подряд.

«Блюз» в этом сезоне набрали 27 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Беруби привел «Сент-Луис» в победе в Кубке Стэнли в своем первом сезоне в качестве главного тренера.