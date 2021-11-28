«Эдмонтон» победил «Вегас» и вышел в лидеры Западной конференции
05:42
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:2.
В составе «Ойлерз» отличились Райан Нюджент-Хопкинс, Зак Хайман и Ессе Пульюярви. «Голден Найтс» ответили точными бросками Чандлера Стивенсона и Рейли Смита, форвард Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Эдмонтон» с 30 очками лидирует в Западной конференции, «Вегас» с 24 очками — на пятой строчке.
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