«Детройт» в овертайме победил «Баффало», у Наместникова «-1»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Рэд Уингз» отличились Картер Роуни и Пиюс Сутер, у «Сэйбрз» шайбы забросили Дилан Козенс и Джефф Скиннер. Победный гол в овертайме забил Лукас Реймонд, форвард «Детройта» Владислав Наместников, проводящий 500-й матч в НХЛ, завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Детройт» с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 19 очками — на 13-й строчке.