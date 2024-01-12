«Вегас» — «Бостон»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме дома обыграл «Бостон» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В основное время на гол Джека Айкела гости ответили точным броском Мэтта Гжельцыка. В овертайме победную шайбу забросил Алекс Пьетранжело.

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