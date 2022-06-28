Василевский занял четвертое место в голосовании за «Конн Смайт Трофи»

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) на официальном сайте опубликовала результаты голосования за претендентов на «Конн Смайт Троффи».

Самым лучшим игроком плей-офф по версии журналистов стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар (90 очков). 23-летнего канадца поставили на первое место все 18 опрошенных. На втором месте форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (47 очков), на третьей строчке еще один обладатель Кубка Стэнли Микко Рантанен (7 очков).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский (4 очка) занял четвертое место — его выбрали четверо журналистов под третьим номером. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин был выбран тремя журналистами под третьим номером и набрал 3 очка.

«Конн Смайт Трофи» вручается лучшему игроку по итогам плей-офф НХЛ.