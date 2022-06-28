Контракт Малкина включен в список 10 главных интриг межсезонья в НХЛ

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен включил вопрос о ситуации с контрактом Евгения Малкина в список 10 главных интриг межсезонья в лиге.

«У Малкина и Криса Летанга заканчиваются контракты, они становятся неограниченными агентами. Это значит, что ядро «Питтсбурга», которое добивалось больших успехов на протяжении более чем 10 лет, может распасться.

Малкин и Летанг трижды выигрывали Кубок Стэнли с «Питтсбургом», при них команда 16 лет подряд выходила в плей-офф. «Пингвины» не выигрывали серию в плей-офф с 2018 года. Возможно, эра нынешнего состава закончена», — написал Розен.

Малкин выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.

Контракт 35-летнего россиянина с «Питтсбургом» истекает этим летом.