Шайба Грушникова помогла «Хэмилтону» выйти в финал Мемориального кубка

«Хэмилтон Бульдогс» в полуфинале Мемориального кубка обыграл в овертайме «Шавиниган Катарактес» со счетом 4:3.

В составе победителей первую шайбу забросил защитник Артем Грушников. Права на 19-летнего россиянина принадлежат «Далласу».

В текущем плей-офф ОХЛ Грушников провел 20 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

В финале Мемориального кубка «Хэмилтон» встретится с «Сент-Джоном». Матч пройдет 30 июня и начнется в 1.00 мск.