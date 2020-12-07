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Василевский возглавил рейтинг лучших вратарей НХЛ по версии The Hockey News

7 декабря 2020, 23:55
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Журнал The Hockey News составил рейтинг лучших вратарей-стартеров перед началом нового сезона Национальной хоккейной лиги. Возглавил этот список голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

В этом рейтинге оказались еще несколько представителей России: Семен Варламов (12-е место, «Айлендерс»), Сергей Бобровский (17-е, «Флорида»), Игорь Шестеркин (20-е, «Рейнджерс»), Илья Самсонов (21-е, «Вашингтон»).

В тройку лучших попали также голкипер «Монреаля» Кэри Прайс и вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк.

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