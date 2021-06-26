Василевский установил очередной рекорд Кубка Стэнли

«Тампа» переиграла «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли (1:0). Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам.

Как сообщает пресс-служба лиги, он стал первым голкипером, который завершил три серии играми без пропущенных голов за один плей-офф.

В первом раунде серия завершилась шестым матчем против «Флориды» (4:0), во втором — пятым матчем против «Каролины» (2:0).