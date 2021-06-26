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Василевский установил очередной рекорд Кубка Стэнли

06:05
Андрей Василевский. Фото Twitter
Андрей Василевский. Фото Twitter
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«Тампа» переиграла «Айлендерс» в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли (1:0). Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам.

Как сообщает пресс-служба лиги, он стал первым голкипером, который завершил три серии играми без пропущенных голов за один плей-офф.

В первом раунде серия завершилась шестым матчем против «Флориды» (4:0), во втором — пятым матчем против «Каролины» (2:0).

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