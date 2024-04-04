Василевский признан первой звездой матча «Торонто» — «Тампа-Бэй», Кучеров — второй
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Тампа-Бэй» (1:4). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал российский форвард Никита Кучеров. 30-летний россиянин сделал три голевые передачи.
Замкнул тройку лучших нападающий Брэндон Хагель, который отметился двумя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|74
|36
|38
|82
|5
|Айлендерс
|75
|33
|42
|81
|6
|Питтсбург
|75
|34
|41
|79
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|44
|32
|103
|2
|Флорида
|76
|47
|29
|99
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|75
|42
|33
|91
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|74
|33
|41
|70
|8
|Монреаль
|74
|29
|45
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|74
|36
|38
|82
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|75
|46
|29
|100
|2
|Эдмонтон
|73
|45
|28
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|87
|5
|Сиэтл
|74
|31
|43
|75
|6
|Калгари
|74
|34
|40
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
Результаты / календарь
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9.04
|4.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.04
|02:30
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3
|4.04
|04:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
|4.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|4.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|129
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|72
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Иван Федотов
Филадельфия
|1
|1.57
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