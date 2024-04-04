Василевский признан первой звездой матча «Торонто» — «Тампа-Бэй», Кучеров — второй

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Тампа-Бэй» (1:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский форвард Никита Кучеров. 30-летний россиянин сделал три голевые передачи.

Замкнул тройку лучших нападающий Брэндон Хагель, который отметился двумя результативными передачами.