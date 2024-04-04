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Сегодня, 05:14

Василевский признан первой звездой матча «Торонто» — «Тампа-Бэй», Кучеров — второй

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Тампа-Бэй» (1:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский форвард Никита Кучеров. 30-летний россиянин сделал три голевые передачи.

Замкнул тройку лучших нападающий Брэндон Хагель, который отметился двумя результативными передачами.

Андрей Василевский. «Тампа» на выезде обыграла «Торонто». Кучеров набрал 3 очка

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Кучеров обновил рекорд по набранным очкам в одном сезоне НХЛ среди россиян
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 75 47 28 101
3 Филадельфия 76 36 40 83
4 Вашингтон 74 36 38 82
5 Айлендерс 75 33 42 81
6 Питтсбург 75 34 41 79
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 75 25 50 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 76 44 32 103
2 Флорида 76 47 29 99
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 75 42 33 91
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 74 33 41 70
8 Монреаль 74 29 45 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 75 47 28 100
3 Виннипег 75 45 30 96
4 Нэшвилл 75 43 32 90
5 Сент-Луис 75 40 35 84
6 Миннесота 74 36 38 82
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 75 46 29 100
2 Эдмонтон 73 45 28 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 74 38 36 87
5 Сиэтл 74 31 43 75
6 Калгари 74 34 40 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 74 17 57 42
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4.04 02:00
Торонто – Тампа-Бэй
 1 : 4
4.04 02:30
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3
4.04 04:00
Даллас – Эдмонтон
 - : -
4.04 05:00
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
4.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 129
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 75 127
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 72 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 76 52
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Иван Федотов

Иван Федотов

Филадельфия

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