«Тампа» на выезде обыграла «Торонто». Кучеров набрал 3 очка

«Тампа-Бэй» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи. Теперь у 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков в этом сезоне.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и стал первой звездой.

«Тампа» набрала 91 очко и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке — 95 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Хедман — 13 (Кучеров, Хагель), 10:03 — 0:1. Мэттьюс — 63 (бол., Райлли, Таварес), 19:00 — 1:1. Пойнт — 43 (Кучеров, Дюклер), 22:54 — 1:2. Стэмкос — 32 (Хагель, Флери), 28:47 — 1:3. Пол — 20 (Раддиш), 54:19 — 1:4.

Вратари: Уолл — Василевский.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 29 (11+14+4) — 26 (4+10+12).

Наши: Любушкин (15.30/0/-1) — Кучеров (17.24/2/+2).

4 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18648 зрителей