2 очка Панарина и 17 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Дэвилз» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи. Теперь у него 110 (45+65) очков в этом сезоне.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» набрали 106 очков и лидируют в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Голы: Панарин — 45 (Лафренье, Фокс), 9:22 — 1:0. Лафренье — 26 (Веннберг, Рословик), 18:03 — 2:0. Палат — 10 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 22:11 — 2:1. Смит — 5 (Братт, Майер), 29:53 — 2:2. Хишир — 24 (Братт), 31:24 — 2:3. Какко — 13, 45:32 — 3:3. Крайдер — 36 (бол., Фокс, Панарин), 55:03 — 4:3.
Вратари: Шестеркин — Кяхкенен.
Штраф: 78 — 88.
Броски: 41 (15+11+15) — 20 (4+8+8).
Наши: Панарин (22.22/8/0) — -.
4 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|74
|36
|38
|82
|5
|Айлендерс
|75
|33
|42
|81
|6
|Питтсбург
|75
|34
|41
|79
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|44
|32
|103
|2
|Флорида
|76
|47
|29
|99
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|75
|42
|33
|91
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|74
|33
|41
|70
|8
|Монреаль
|74
|29
|45
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|74
|36
|38
|82
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|75
|46
|29
|100
|2
|Эдмонтон
|73
|45
|28
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|87
|5
|Сиэтл
|74
|31
|43
|75
|6
|Калгари
|74
|34
|40
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
|4.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.04
|02:30
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3
|4.04
|04:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
|4.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|4.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|129
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|72
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Иван Федотов
Филадельфия
|1
|1.57