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Василевский побывал с Кубком Стэнли на Красной площади

19:06
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Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прибыли в Россию с Кубком Стэнли.

В Москве кубок будет находиться с 6 по 8 сентября, 9 и 10 сентября трофей будет представлен в Нижнекамске и Уфе.

Также Василевский привез «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

7 сентября голкипер принес оба трофея на Красную площадь.

В 2021 году «Тампа» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4-1).

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Иван Шитик все материалы автора

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