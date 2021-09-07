Василевский побывал с Кубком Стэнли на Красной площади

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прибыли в Россию с Кубком Стэнли.

В Москве кубок будет находиться с 6 по 8 сентября, 9 и 10 сентября трофей будет представлен в Нижнекамске и Уфе.

Также Василевский привез «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

7 сентября голкипер принес оба трофея на Красную площадь.

The Stanley Cup at Red Square in Moscow! pic.twitter.com/iipLU1W8X7 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) September 7, 2021

В 2021 году «Тампа» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4-1).