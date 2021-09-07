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«Оттава» активизировала переговоры с Брэди Ткачаком

18:11
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Нападающий Брэди Ткачак, который находится в статусе ограниченно свободного агента, ведет переговоры с «Оттавой» о новом контракте. В последнее время клуб активизировал свои усилия в этом вопросе, сообщает Ottawa Sun.

Ранее появлялась информация, что 21-летний хоккеист недоволен тем, что переговоры с клубом затягиваются.

«Оттава» выбрала форварда на драфте-2018 под общим 4-м номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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