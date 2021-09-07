«Оттава» активизировала переговоры с Брэди Ткачаком

Нападающий Брэди Ткачак, который находится в статусе ограниченно свободного агента, ведет переговоры с «Оттавой» о новом контракте. В последнее время клуб активизировал свои усилия в этом вопросе, сообщает Ottawa Sun.

Ранее появлялась информация, что 21-летний хоккеист недоволен тем, что переговоры с клубом затягиваются.

«Оттава» выбрала форварда на драфте-2018 под общим 4-м номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.