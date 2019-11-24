Василевский побил рекорд «Тампы» по победам

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» победила «Анахайм» со счетом 6:2. В этой встрече ворота «Лайтнинг» защищал Андрей Василевский.

Для 25-летнего россиянина эта победа стала 132 за карьеру в «Тампе». И он превзошел клубный рекорд, который ранее принадлежал Бену Бишопу, сообщает The Tampa Bay Times.

— Приятные ощущения, — сказал Васиевский. — Я давно об этом мечтал.

Бишоп всегда относился хорошо ко мне и моей семье. Он помог мне на старте карьеры в НХЛ. Благодарю его за все, но приятно установить новый рекорд. Надеюсь, что нас ждет еще много побед.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков