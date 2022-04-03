Василевский остался в запасе «Тампы» на матч с «Монреалем»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Монреалем».

В воротах «Лайтнинг» с первых минут сыграет Брайан Эллиотт, Андрей Василевский остался в запасе. Форвард Никита Кучеров выйдет в первом звене, защитник Михаил Сергачев — во втором.

Днем ранее Василевский одержал третью победу подряд и 35-ю в сезоне, укрепив лидерство среди вратарей лиги.

Матч «Тампа» — «Монреаль» пройдет сегодня, 3 апреля и начнется в 2:00 мск.