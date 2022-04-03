«Питтсбург» уступил «Колорадо», у Малкина «-2»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Колорадо» со счетом 2:3.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби и Майкл Мэтисон, Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2». У «Эвеланша» шайбы на счету Микко Рантанена, Николаса Обе-Кубеля и Девона Тейвза.

После этого матча «Питтсбург» с 92 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Колорадо» со 104 очками лидирует на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Питтсбург» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Рантанен — 34 (Бураковски, Маккиннон), 29:59 — 1:0. Кросби — 26 (Летанг, Гюнтцель), 34:46 — 1:1. Обе-Кубель — 8 (Ньюхук, Штурм), 35:06 — 2:1. Мэтисон — 10 (Гюнтцель), 55:07 — 2:2. Тэйвз — 13 (Маккиннон, Рантанен), 55:34 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Джерри (58:28).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 38 (11+13+14) — 40 (17+15+8).

Наши: Ничушкин (17.28/4/0) — Малкин (19.15/2/-2).

2 апреля. Денвер. Ball Arena.