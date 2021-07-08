Василевский опередил Кучерова на 22 очка в голосовании за «Конн Смайт»

Журналист Кевин Макгран опубликовал у себя в Twitter результаты голосования за обладателя приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ «Конн Смайт Трофи».

Обладатель награды, вратарь «Тампы» Андрей Василевский получил 82 очка, 15 голосовавших поставили его на первое место. Его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров стал вторым, у него 60 очков. Три журналиста поставили форварда на первое место при голосовании. Третье место — у нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта (16 очков), четвертым стал защитник «Лайтнинг» Райан Макдона (3 очка), пятое место — у вратаря «Монреаля» Кэри Прайса (1 очко).

Your Conn Smythe voting final results ... Top three reflect my votes. pic.twitter.com/CMXKr4sLpV — Kevin McGran (@kevin_mcgran) July 8, 2021

Сегодня, 8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» (1:0, счет в серии — 4-1) и завоевала Кубок Стэнли во второй раз подряд.