Федерация хоккея России поздравила Василевского, Сергачева и Кучерова со второй победой в Кубке Стэнли подряд

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила российских хоккеистов «Тампы» Андрея Василевского, Михаила Сергачева и Никиту Кучерова со вторым выигранным Кубком Стэнли подряд.

«Поздравляем игроков национальной сборной — вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачева и нападающего Никиту Кучерова — второй год подряд выигравших Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»!» — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.

? Поздравляем игроков национальной сборной — вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачёва и нападающего Никиту Кучерова — второй год подряд выигравших Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»!

?#россиявмоемсердце ?? pic.twitter.com/ZPVxx3MD0Q — Хоккей России (@russiahockey) July 8, 2021

Сегодня, 8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» (1:0, счет в серии — 4-1) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли и завоевала трофей во второй раз подряд.