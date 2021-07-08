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Федерация хоккея России поздравила Василевского, Сергачева и Кучерова со второй победой в Кубке Стэнли подряд

12:48
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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила российских хоккеистов «Тампы» Андрея Василевского, Михаила Сергачева и Никиту Кучерова со вторым выигранным Кубком Стэнли подряд.

«Поздравляем игроков национальной сборной — вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачева и нападающего Никиту Кучерова — второй год подряд выигравших Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»!» — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.

Сегодня, 8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» (1:0, счет в серии — 4-1) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли и завоевала трофей во второй раз подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора

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