Василевский одержал 13-ю победу подряд над «Чикаго»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:2.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 бросок. Для 27-летнего россиянина это 13-я победа над «Блэкхокс» подряд — он повторил свой рекорд по количеству выигранных матчей кряду над одним соперником. Ранее 13 побед подряд Василевский с «Тампой» достиг в матчах с «Детройтом».

Рекордсменом по этому показателю является Антеро Нииттимяки (17 матчей над «Атлантой»), на втором месте Кен Драйден (14 матчей с «Ванкувером»).