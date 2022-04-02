«Эдмонтон» одержал девять домашних побед подряд и повторил рекорд франшизы

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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:5.

«Ойлерз» одержали девятую домашнюю победу подряд и повторили рекордную серию франшизы сезона-2016/17.

«Эдмонтон» с 83 очками занимает шестое место в Западной конференции.